Vor dem Dreikönigstreffen der FDP am Samstag steht Parteichef Lindner unter Druck. Außerhalb und innerhalb der Partei gibt es nach wie vor Enttäuschungen darüber, dass die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung im Bund nicht ergriffen wurde und damit kaum mehr Einfluss auf die politische Richtung des Landes genommen werden kann.

Der Aufsichtsratschef des Motorsägenherstellers Stihl, Nikolas Stihl, sagte vor einigen Wochen offen heraus: "Ich bin enttäuscht, dass die FDP die Sondierungsgespräche abgebrochen hat. Jamaika hätte für die deutsche Wirtschaft weniger Belastungen mit sich gebracht als eine Neuauflage der Großen Koalition." Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Nordmetall, Nico Fickinger, meinte in Anspielung auf Lindners Begründung für den Abbruch ("Besser nicht regieren, als falsch regieren"): "Es ist besser, selbst zu regieren, als von anderen falsch regiert zu werden."



Die einst führenden FDP-Politiker Baum und Leutheusser-Schnarrenberger äußerten sich ebenfalls unzufrieden mit dem Scheitern von Jamaika. Letztere sagte heute dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Bei denjenigen, die mit ihrer Stimme dazu beigetragen haben, dass die FDP mit mehr als zehn Prozent fulminant wieder in den Bundestag zurückgekehrt ist, gibt es Unsicherheit, viele Fragen und Zweifel." Zuvor hatte die ehemalige Bundesjustizministerin ihre Sorge vor einem Rechtsruck der Partei kundgetan. Damit zielte sie vermutlich auf Äußerungen Lindners ab, wonach er bei der AfD durchaus eine Protestwählerschaft sehe, die mit den Grundsätzen der Freien Demokraten liebäugle - und möglicherweise zurückgeholt werden könne.



Auch an der Basis wurde Unmut laut. Parteimitglied Dagmar Fegge sagte in einem Beitrag des Deutschlandfunks von November: "Wie soll ich eigentlich all meinen Freuenden, die ich davon überzeugt habe, FDP zu wählen, jetzt erklären, was da passiert ist. Ich bekomme also sehr viele negative Rückmeldungen, eine Mischung aus enttäuscht und entsetzt, dass es ausgerechnet die FDP war, die aus dieser Jamaika-Koalition ausgetreten ist."



Demonstrative Rückendeckung erhielt Lindner heute wiederum von Parteivize Kubicki, indem er vor innerparteilichen Angriffen auf Lindner warnte. "Wer Christian Lindner stürzen wollte, müsste erst mich wegräumen", sagte er dem Magazin "Focus". Er sehe allerdings nicht, dass irgendjemand die Idee hätte, Lindner zu stürzen.



Das traditionelle Dreikönigstreffen in Stuttgart beginnt um 11 Uhr. Es wird erwartet, dass Lindner in seiner für den Mittag geplanten Rede den künftigen Kurs der Partei absteckt.

