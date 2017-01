Dreikönigstreffen FDP-Vorsitzender Lindner nennt Liberale "Fortschritts-Beschleuniger"

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner beim Traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart (Baden-Württemberg) (picture alliance / dpa / Franziska Kraufmann)

Der FDP-Vorsitzende Lindner hat zu Beginn des Wahljahres 2017 seine Partei auf die angestrebte Rückkehr in den Bundestag eingestimmt.

Angesichts der Untätigkeit der großen Koalition müsse die FDP wieder der Fortschritts-Beschleuniger der deutschen Politik werden, sagte Lindner auf dem Dreikönigstreffen der Partei in Stuttgart. Er kritisierte, dass derzeit nur die Ränder der Gesellschaft Beachtung fänden. Flüchtlinge und Superreiche bestimmten die politische Debatte.



Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Kubicki, hatte zum Auftakt des Treffens betont, mit den bevorstehenden Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen wolle man die Basis legen für einen Wiedereinzug in den Bundestag im Herbst. Die Freien Demokraten hatten bei der Wahl 2013 den Einzug in den Bundestag verpasst. Umfragen sehen sie bundesweit derzeit bei etwa sechs Prozent.