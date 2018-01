Die FDP hat mit einer Verfassungsklage gedroht, sollte der Solidaritätszuschlag nicht bis 2019 abgeschafft werden.

Das kündigte Partei-Chef Lindner auf dem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart an. Es gebe die Zusage, dass diese zweckgebundene Steuer abgeschafft werde, wenn der eigentliche Zweck entfalle. Das sei in den nächsten Jahren soweit. Lindner verteidigte zugleich den Abbruch der Jamaika-Verhandlungen mit der Union und den Grünen. Er sagte, die FDP habe aus staatspolitischer Verantwortung die Oppositionsrolle gewählt. Das Nein sei ein konstruktives Nein gewesen. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern bekräftigten die Liberalen ihren Gestaltungsanspruch. Zugleich bemühten sie sich um eine Abgrenzung von der AfD.

