Die Polizei in Dresden hat nach der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg Entwarnung gegeben.

Sie teilte auf Twitter mit, dass alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück könnten. Betroffen waren etwa 8.700 Einwohner. Viele von ihnen waren seit zwei Tagen in Notunterkünften untergebracht.



Gestern Abend war ein erster Versuch misslungen, die Bombe zu entschärfen. Es gab eine Explosion, die einen Brand an der Bombe auslöste. Die Einsatzkräfte hatten heute deshalb unter anderem einen Löschroboter eingesetzt, um den Sprengkörper zu kühlen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.