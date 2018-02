Dresden erinnert heute an die Opfer des Zweiten Weltkrieges.

Wie in den Jahren zuvor wird am Jahrestag des alliierten Luftangriffs vom 13. Februar 1945 zu einer Menschenkette rund um die Altstadt aufgerufen. Sie soll ein Zeichen für Frieden, Demokratie und Menschenrechte setzen. Zum Zeitpunkt des ersten Angriffs läuten um 21.45 Uhr die Kirchenglocken. Bei den Bombardierungen durch die Alliierten am 13. und 14. Februar 1945 starben laut Schätzungen von Historikern etwa 25.000 Menschen. Nahezu die gesamte Innenstadt wurde zerstört.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.