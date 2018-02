In Dresden ist heute mit mehreren Veranstaltungen an die Zerstörung der Stadt vor 73 Jahren erinnert worden.

Bürger und Politiker versammelten sich vor der wiederaufgebauten Frauenkirche zu einem stillen Gedenken an die Opfer der alliierten Luftangriffe. Auf den Friedhöfen wurden Kränze niedergelegt. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr eine Menschenkette rund um die Altstadt. Zum Zeitpunkt des ersten Bombenangriffs auf Dresden werden um 21.45 Uhr die Kirchenglocken läuten.



Bei den Bombardierungen am 13. und 14. Februar 1945 starben nach jüngsten Schätzungen von Historikern etwa 25.000 Menschen. Fast die gesamte Innenstadt wurde zerstört.

