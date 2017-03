Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat der Prozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Freital" begonnen.

Die Bundesanwaltschaft wirft den acht Angeklagten die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Außerdem werden ihnen versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Konkret geht es um fünf Anschläge gegen Flüchtlinge, Politiker der Linken und gegen ein Wohnprojekt in Dresden. Zwei Menschen wurden verletzt. Für den Terrorprozess wurde am Stadtrand von Dresden ein neuer Hochsicherheitssaal ausgebaut.