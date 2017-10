Dreieinhalb Wochen nach der Bundestagswahl hat Sachsens Ministerpräsident Tillich seinen Rücktritt angekündigt.

Auf dem Parteitag im Dezember werde er auch nicht mehr für das Amt des CDU-Landesvorsitzen kandidieren, teilte der 58-Jährige in Dresden mit. Nachfolger soll der sächsische CDU-Generalsekretär Kretschmer werden. Tillich erklärte, Sachsen stehe vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Um das Land in eine gute Zukunft zu führen, brauche man neue Anworten und den Mut, gewohnte Bahnen zu verlassen. Deshalb habe er sich entschlossen, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben.



Tillich ist sein neun Jahren Regierungschef in Sachsen. Bei der Bundestagswahl war die AfD dort mit 27 Prozent der Stimmen stärkste politische Kraft vor der CDU geworden. Die Bundes-CDU würdigte die politische Arbeit Tillichs. In Berlin sagte Generalsekretär Tauber, Tillich habe sich in den verschiedensten Funktionen um den Freistaat verdient gemacht und die Interessen seines Landes auch in der Bundespartei immer stark vertreten.