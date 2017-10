Sachsens Ministerpräsident Tillich gibt im Dezember seine Ämter als Regierungschef und CDU-Landesvorsitzender auf.

Das teilte der 58-jährige Politiker am Nachmittag in einer Erklärung in Dresden mit. Er werde beim nächsten Parteitag nicht mehr kandidieren und wolle den 42-jährigen Generalsekretär des Landesverbands, Kretschmer, als Nachfolger für beide Ämter vorschlagen. Für eine gute Zukunft Sachsens werde eine neue und frische Kraft benötigt, betonte Tillich. Er ist seit Mai 2008 Regierungschef in Sachsen. Bei der Bundestagswahl hatte die rechtspopulistische AfD in dem Bundesland die meisten Stimmen bekommen, noch vor der CDU.