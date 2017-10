Sachsens Ministerpräsident Tillich gibt im Dezember seine Ämter als Regierungschef und CDU-Landesvorsitzender auf.

Er werde beim nächsten Parteitag nicht mehr kandidieren und seine Aufgaben in jüngere Hände geben, erklärte der 58-Jährige in Dresden. Sachsen stehe vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Um das Land in eine gute Zukunft zu führen, brauche man neue Antworten und neue frische Kraft, betonte Tillich. Sein Nachfolger soll der sächsische CDU-Generalsekrär Kretschmer werden.



Tillich ist seit 2008 Regierungschef in Sachsen. Bei der Bundestagswahl war die AfD dort vor der CDU stärkste Kraft geworden. In Berlin sagte der Generalsekretär der Bundes-CDU, Tauber, Tillich habe sich in den verschiedensten Funktionen um den Freistaat verdient gemacht und habe dessen Interessen auch in der Bundespartei immer stark vertreten.