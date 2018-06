Forscher wollen am Beispiel Dresdens untersuchen, welche Rolle Kunst und Kultur im Streit um die Einwanderungspolitik spielen.

Es gehe um die Frage, wie sich Theater, Museen und andere Einrichtungen im Spannungsfeld zwischen Willkommenskultur und Überfremdungsangst positionierten, sagte Heike Greschke, Professorin für Soziologie an der Technischen Universität der sächsischen Landeshauptstadt. Dresden biete sich dafür an, weil die Stadt ein "Polarisierungslabor" sei. 2014 nahm die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung dort ihren Anfang.



Einige Dresdner Kultureinrichtungen seien angesichts der scharfen Kontroversen schon damals sehr aktiv geworden, sagte Sachsens Wissenschaftsministerin Stange. Ihr Ministerium fördert das Forschungsprojekt mit rund 100.000 Euro. Die SPD-Politikerin ergänzte, die Häuser seien "auf Weltoffenheit und Toleranz angewiesen". Die Einrichtungen ziehen Stange zufolge internationale Gäste an, haben aber auch Schauspieler, Tänzer und Musiker aus dem Ausland in ihren Ensembles.



Die Ministerin bezeichnete die Kultureinrichtungen als "Seismografen" für Prozesse, die man im ganzen Land spüre. Allerdings sei bisher unklar, wie genau sie selbst ihre Rolle in der gesellschaftlichen Debatte sähen.



Das Projekt am Institut für Integrationsstudien läuft bis Mai 2019. Laut der Soziologin Greschke geht es unter anderem der Frage nach, inwieweit Kultureinrichtungen "Räume des Dialogs" geworden sind oder ob sie einseitig Position bezogen haben.

