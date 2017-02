Dresdner Friedenspreis Italienischer Bürgermeister wird für Flüchtlingsarbeit geehrt

Das italienische Dorf Riace, dessen Bürgermeister Lucano für sein Flüchtlingsengagement den Dresdner Friedenspreis 2017 erhält. (Imago)

Der Bürgermeister des italienischen Fischerdorfes Riace, Domenico Lucano, erhält den Dresdner Friedenspreis für sein Engagement für Flüchtlinge.

Zur Stunde findet die Feier in der Semperoper statt. Der 58-Jährige Lokalpolitiker nimmt seit 1998 in dem Ort Menschen auf, die vor Krieg und Armut fliehen und sieht darin auch eine Möglichkeit zum Erhalt der Dorfgemeinschaft. Riace hatte durch Abwanderung schon die Hälfte seiner Einwohner verloren. Über den Verein "Città Futura" erhalten Migranten eine Wohnung, Arbeit und Sprachunterricht. Von derzeit rund 1800 Dorfbewohnern kamen 550 als Flüchtlinge. - Der Friedenspreis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird vom Verein "Friends of Dresden Deutschland" und der nach SAP-Mitbegründer Klaus Tschira benannten Stiftung vergeben.