In Tunesien hat es erneut gewaltsame Proteste gegeben. Demonstranten lieferten sich die dritte Nacht in Folge in mehreren Städten Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. In der Stadt Siliana im Norden des Landes wurden die Einsatzkräfte von Jugendlichen mit Steinen und Molotow-Cocktails beworfen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Die Proteste der überwiegend jungen Demonstranten richten sich gegen die Sparpolitik der Regierung und gegen steigende Lebenshaltungskosten. Auch in der Stadt Kasserine im Zentrum des Landes gab es der AFP zufolge Auseinandersetzungen. Demonstranten hätten Polizisten mit Steinen geworfen und zudem Reifen angezündet, um Straßen zu blockieren.



Proteste gab es demnach zudem in Tebourba nahe der Hauptstadt Tunis. Einwohner erklärten, die Polizei habe auch dort Tränengas eingesetzt. In Tebourba war am Montag ein Mann bei gewaltsamen Protesten getötet worden. Angaben über die Todesursache wurden bisher nicht gemacht.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahm die Polizei mehr als 230 Menschen in Gewahrsam. Sie hätten sich an Plünderungen, Diebstählen und Brandstiftungen beteiligt, erklärte das Innenministerium gestern. Ob es auch in der vergangenen Nacht zu Festnahmen kam, ist noch nicht bekannt. Wegen der Ausschreitungen wurden in den größeren Städten des Landes Soldaten etwa vor Regierungsgebäuden und Banken postiert.



Nach einem Bericht der tunesischen Zeitung "Le Temps" äußerten sich Gewerkschaften in dem Land besorgt über die Gewalt und Plünderungen. Der Generalsekretär des Dachverbandes UGTT, Noureddine Taboubi, rief die Bevölkerung außerdem dazu auf, an den Kommunalwahlen im Mai teilzunehmen, um auf diesem Wege Einfluss auf die Entwicklung Tunesiens zu nehmen. Es sind die ersten Kommunalwahlen nach der Revolution von 2011.



In Tunsien war im Zuge der Protestbewegung des Arabischen Frühlings der autoritäre Präsident el Abidine Ben Ali gestürzt worden. Dem nordafrikanischen Land gelang danach als einzigem in der Region der Übergang in die Demokratie. Allerdings gibt es seitdem wirtschaftliche und soziale Probleme. Die Inflation stieg bis Ende vergangenen Jahres auf sechs Prozent, zudem ist das Handelsbilanzdefizit sehr hoch.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.