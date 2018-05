Die SPD lehnt den Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Seehofer, CSU, über die Rechte von Menschen ohne eindeutiges biologisches Geschlecht ab.

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, blockieren Justizministerin Barley und Familienministerin Giffey den Entwurf. In einem Schreiben des Justizministeriums heißt es demnach, das Regelwerk sei noch nicht ausgereift. Nach den Plänen Seehofers sollen sich Menschen, die weder weiblich noch männlich sind, künftig in Ausweispapieren in einer Kategorie namens "anderes" eintragen lassen können. Im Justiz- und Familienministerium hält man diese Bezeichnung für herabsetzend. Barley bevorzugt den Begriff "weiteres", Giffey ist für "divers" oder "inter".

