Als fünfter US-Bundesstaat hat Nevada Cannabis für den privaten Konsum legalisiert.

Nach dem neuen Gesetz können Erwachsene ab 21 Jahren täglich bis zu 28 Gramm Marihuana zum "Freizeitgebrauch" kaufen. Weiterhin verboten ist es, die Droge in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Zudem bleibt Cannabis am Steuer tabu. Die Befürworter der Legalisierung von Marihuana erhoffen sich vor allem wirtschaftliche Vorteile, etwa für den Tourismus in Las Vegas.