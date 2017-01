Drogenkriminalität "El Chapo" in USA vor Gericht

"El Chapo" Guzmán muss sich in New York vor Gericht verantworten. Das Bild zeigt ihn bei seiner Verhaftung im Jahr 2014. (picture alliance/dpa/Mario Guzman)

Der mexikanische Drogenboss "El Chapo" Guzmán muss sich nun in den USA vor Gericht verantworten.

Mexiko hatte den Chef des Sinaloa-Kartells zuvor an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Der Richter in New York teilte mit, die Anklageschrift umfasse 17 Punkte, darunter Drogenschmuggel, Geldwäsche und illegaler Waffengebrauch.



Vor dem Gericht in New York plädierte Guzmán auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft, nicht jedoch die Todesstrafe - so war es im Rahmen des Auslieferungsabkommens zwischen den USA und Mexiko ausgehandelt worden.