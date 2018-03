US-Präsident Trump hat einen Plan zur Bekämpfung der Drogenkriminalität vorgestellt.

In Manchester im Bundesstaat New Hampshire kündigte Trump ein härteres Durchgreifen bei entsprechenden Delikten an. So solle es für Großdealer künftig die Todesstrafe geben. Trump versprach, bei der Schaffung einer Generation drogenfreier Kinder zu helfen. Zugleich verwies er darauf, dass 90 Prozent des Heroins über die südliche Grenze zu Mexiko in die Vereinigten Staaten gelangten. Trump verteidigte das Vorhaben, eine Mauer zum Nachbarland zu errichten.

