US-Präsident Trump hat einen Plan zur Bekämpfung der Drogenkriminalität vorgestellt.

In Manchester im Bundesstaat New Hampshire kündigte er ein härteres Durchgreifen bei entsprechenden Delikten an. So soll

für Großdealer in bestimmten Fällen die Todesstrafe verhängt werden können. Zudem sprach sich Trump für eine breite Aufklärungskampagne aus, die vor allem Kinder davon abhalten soll, mit Drogen zu experimentieren. - In den USA ist seit einiger Zeit von einer so genannten Opioid-Epidemie die Rede. Zu den Opioiden zählen neben verschreibungspflichtigen Medikamenten auch Heroin und synthetische Drogen. Die Stoffe waren 2016 in den USA für den Tod von mehr als 42.000 Menschen verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.