Die USA haben den Tod eines pakistanischen Anführers des Terrornetzwerks Al Kaida bestätigt.

Qari Yasin sei bei einem Drohnenangriff vor einer Woche in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion getötet worden, teilte US-Verteidigungsminister Mattis in Washington mit. Yasin wurde für eine Reihe von Anschlägen verantwortlich gemacht. Unter anderem soll er den Angriff auf das Marriott-Hotel in Islamabad im September 2008 geplant haben, bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen, darunter zwei US-Soldaten.