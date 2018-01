In Irland wird die Bevölkerung über eine Liberalisierung der restriktiven Abtreibungsgesetze abstimmen.

Das Kabinett habe am späten Abend die Abhaltung eines Referendums gebilligt, das Ende Mai stattfinden solle, erklärte Premierminister Varadkar in Dublin. Das genaue Datum werde nach Beendigung der Parlamentsdebatten und den Abstimmungen im Unterhaus und Oberhaus verkündet.



Abtreibungen sind in dem katholischen Land verboten - eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.