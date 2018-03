In der irischen Hauptstadt Dublin sind mehr als zehntausend Menschen gegen die Lockerung des Abtreibungsgesgesetzes auf die Straße gegangen.

Im Mai dürfen die Iren in einem Referendum darüber abstimmen, ob sie den Passus zur Abtreibung in der Verfassung außer Kraft setzen wollen. Darin steht, dass eine Schwangere und ihr ungeborenes Kind das gleiche Recht auf Leben haben. Eine Schwangerschaft darf nur abgebrochen werden, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das Parlament könnte stattdessen ein Gesetz beschließen, das Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt. Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Iren für eine solche Änderung. - Irland hat eines der schärfsten Abtreibungsgesetze in Europa.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.