Die Organisation Pro Asyl kritisiert das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach die Asylgesetze der EU auch während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 Gültigkeit hatten.

Pro Asyl erklärte, die Richter in Luxemburg hätten sich zum Status Quo des "funktionsuntüchtigen Dublin-Systems" bekannt. Ihr Urteil gehe zulasten der Flüchtlinge und der Staaten an den EU-Außengrenzen.



Der EuGH hatte das Verhalten Kroatiens für unzulässig erklärt, das sich angesichts der hohen Flüchtlingszahlen überfordert gefühlt hatte und die Menschen damals nach Slowenien weiterleitete. Nach Ansicht der Luxemburger Richter war Kroatien auch in Krisenzeiten für die Asylverfahren zuständig.



SPD-Kanzlerkandidat Schulz forderte die EU auf, sich auf eine europäische Flüchtlingspolitik zu verständigen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckhardt verlangte ein faires und nachhaltiges System, um die Verantwortung in Europa zu teilen.