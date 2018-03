Griechenland hält sich offenbar nicht an die Vereinbarungen zur Rücknahme von Flüchtlingen in der EU.

Nach dem geltenden Dublin-Abkommen müssen die Ankunftsländer eines Flüchtlings das jeweilige Asylverfahren übernehmen. Wie die "Passauer Neue Presse" berichtet, hätte Griechenland nach dieser Regelung im vergangenen Jahr gut 2.300 Flüchtlinge zurücknehmen müssen. Die Regierung in Athen erklärte sich allerdings in nur 81 Fällen für zuständig, zurückgenommen worden sei kein Flüchtling.



Die Linken-Abgeordnete Jelpke übte grundsätzliche Kritik an dem Dublin-Verfahren. Die Hin- und Herschieberei von Schutzsuchenden sei absurd und menschenfeindlich und für die Behörden ein enormer bürokratischer Aufwand.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.