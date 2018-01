Auf das Fahrzeug des deutsch-türkischen Fußballers Deniz Naki ist auf der Autobahn A4 bei Düren geschossen worden.

Nach Angaben der Polizei ermittelt die Aachener Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Schüsse seien aus einem anderen Wagen abgefeuert worden, hieß es. Naki selbst sprach gegenüber der Zeitung "Die Welt", von einem Anschlag mit politischem Hintergrund aufgrund seiner kurdischen Herkunft. Dazu erklärte die Staatsanwaltschaft, man nehme Nakis Angaben sehr ernst, ermittle aber in alle Richtungen.



Der frühere Spieler des FC St. Pauli steht bei einem kurdischen Verein unter Vertrag, der in der dritten türkischen Liga spielt. Naki war im vergangenen Mai in der Türkei zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Ihm wurde Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.