Nach den Schüssen auf den deutsch-türkischen Fußballprofi Deniz Naki steht der Sportler nun unter Polizeischutz.

Naki halte sich an einem geheimen Ort auf, erklärte sein Anwalt. Der 28-Jährige war in der Nacht zum Montag auf der Autobahn nahe dem rheinischen Düren aus einem fahrenden Wagen beschossen worden. Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung gegen Unbekannt. Der ehemalige Spieler von St. Pauli mit kurdischen Wurzeln ist ein Kritiker der Regierung von Präsident Erdogan. Ein türkisches Gericht verurteilte Naki im vergangenen Jahr wegen Terrorpropaganda für die verbotene PKK. Er steht derzeit bei einem Verein in der Kurdenmetropole Diyarbakir unter Vertrag.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.