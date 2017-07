Angesichts der Dürre am Horn von Afrika stellt die EU-Kommission weitere 60 Millionen Euro an Hilfsgeldern bereit.

Der zuständige EU-Kommissar Stylianides sagte in Brüssel, Millionen Menschen in der Region hätten nicht genug zu essen. Mit den zusätzlichen Geldern könnten die Hilfsorganisationen, mit denen man zusammenarbeite, ihre Maßnahmen verstärken. Dazu zählen nach seinen Angaben unter anderem Projekte zur Wasserversorgung und zum Schutz der Viehbestände. Die Hilfe ist für Menschen in Somalia, Äthiopien und Kenia gedacht.