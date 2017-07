In Nordkorea droht nach Einschätzung der Vereinten Nationen wegen einer Dürre eine weitere Verschärfung der ohnehin schwierigen Versorgungslage.

In einem UNO-Bericht heißt es, die Produktion von Nutzpflanzen sei durch die schwerste Dürre seit 16 Jahren schwer geschädigt. In den kommenden drei Monaten würden größere Nahrungsmittelimporte erforderlich, um vor allem Kinder und Ältere in dem abgeschotteten Land ausreichend zu versorgen. Nordkorea ist schon seit Jahren auf Nahrungsmittelhilfen von außen angewiesen, um die 25 Millionen Bürger zu versorgen. Die Zentralbank des kommunistischen Landes erklärte heute, das Bruttoinlandsprodukt sei trotz der geltenden Sanktionen im vergangenen Jahr um 3,9 Prozent gewachsen - so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr.



Auf ein Gesprächsangebot Südkoreas zum Abbau militärischer Spannungen nach den jüngsten Raketentests hat Pjöngjang nicht reagiert.