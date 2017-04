Bundesentwicklungsminister Müller ist nach Äthiopien geflogen.

Dort will sich der CDU-Politiker über die Folgen der schweren Dürre in Ost-Afrika informieren. Allein in Äthiopien leiden akut etwa 5,6 Millionen Menschen an Hunger. Müller sagte vor der Reise in München, das Ausmaß der aktuellen Krise überfordere nicht nur Äthiopien, sondern die Region insgesamt. Er warf der internationalen Staatengemeinschaft Versagen vor. In Ostafrika verhungerten die Menschen, weil die Weltgemeinschaft zu spät reagiere, weil Gelder zu zögerlich flössen und auch erst dann, wenn die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten sei.