Der Axt-Angreifer vom Düsseldorfer Hauptbahnhof wird von den Ermittlern als "offensichtlich verwirrter Einzeltäter" eingestuft.

In seiner Wohnung in Wuppertal sei ein Attest über eine paranoide Schizophrenie gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf. Es gebe überhaupt keine Hinweise auf religiöse oder politische Motive. Der 36-Jährige hatte gestern Abend in einer S-Bahn und im Bahnhof mit einer Axt auf Passanten eingeschlagen und neun Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.