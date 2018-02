Das Landgericht Düsseldorf hat neun Mitglieder der sogenannten "russisch-ukrainischen Pflegemafia" wegen gewerbsmäßigen, organisierten Bandenbetrugs verurteilt.

Die fünf Männer und vier Frauen müssen zwischen zwei und sieben Jahre ins Gefängnis. In zwei Fällen wurden die Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten mehrere Jahre lang nicht erbrachte Pflegedienstleistungen bei Krankenkassen und Sozialämtern abgerechnet haben (Audio-Link). Der Vorsitzende Richter betonte, alle hätten sich so gut es ging die Taschen vollgestopft. Das Gericht bezifferte den Schaden auf mindestens 4,7 Millionen Euro.

