In Düsseldorf hat mit einer Schweigeminute eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Brandanschlags in Solingen vor 25 Jahren begonnen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte zu Beginn, die Tat sei das schrecklichste Ereignis in der Geschichte Nordrhein-Westfalens gewesen. Die Lehren aus dem Anschlag hätten nichts an Aktualität verloren. Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit dürften in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.



Der türkische Außenminister Cavusoglu betonte, die Zeit sei zwar die wirksamste Medizin, um Wunden zu heilen. Der Schmerz sei aber weiterhin zu spüren. Er mahnte, die gesamte Gesellschaft müsse gegen Ausländerfeindlichkeit zusammenstehen. Auch die Politik und die Medien hätten hier eine große Verantwortung. Sie müssten Abstand nehmen von ausgrenzenden Botschaften.



Bundeskanzlerin Merkel drückte den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl aus. Sie sagte, solche Gewaltaten wie in Solingen seien eine Schande für Deutschland. Solingen sei jedoch kein Einzelfall. Der Staat trage eine besondere Verantwortung, dass solche Verbrechen aufgeklärt würden und sich nicht wiederholten. Bei der Gedenkfeier wird auch eine Vertreterin der türkischen Familie Genc sprechen.



Am Nachmittag wird auch in Solingen an die Opfer des Anschlags erinnert. Dort hatten am 29. Mai 1993 Rechtsradikale das Haus der Familie Genc angezündet. Fünf Familienmitglieder starben, mehrere Menschen wurden verletzt.

