In Düsseldorf sind bei einer Demonstration für den in der Türkei inhaftierten PKK-Anführer Öcalan Polizisten angegriffen worden.

Wie ein Polizeisprecher dem Deutschlandfunk sagte, haben Teilnehmer trotz eines Verbots Fahnen und Transparente mit Öcalan-Abbildungen gezeigt. Als Polizisten das unterbinden wollten, seien sie angegriffen worden. Die Lage sei alles andere als friedlich, sagte der Sprecher. Mehrere Demonstranten wurden Berichten zufolge in Gewahrsam genommen.



Die genaue Teilnehmerzahl ist laut Polizei noch unklar. Erwartet wurden etwa 25.000 Menschen. Deutschland stuft die kurdische PKK als Terrororganistation ein. Mitte September hatte ein Kurdenfestival in Köln für Verärgerung in Ankara gesorgt, unter anderem weil viele Demonstranten Öcalan-Fahnen getragen hatten. Daraufhin war der deutsche Botschafter in der Türkei in das dortige Außenministerium zitiert worden.