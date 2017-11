In Düsseldorf ist es während einer Demonstration von Kurden zu Gewalt gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, zeigten zahlreiche Teilnehmer trotz eines Verbots Fahnen und Transparente mit Bildern des in der Türkei inhaftierten PKK-Anführers Öcalan. Beamte, die einschritten, seien mit Fahnenstöcken angegriffen worden. Vier Polzisten erlitten demnach leichte Verletzungen. Fünf Personen wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und stoppte den Demonstrationszug. - Zu der

Kundgebung waren deutlich weniger als die ursprünglich erwarteten 25.000 Teilnehmer gekommen.



Deutschland stuft die kurdische PKK als Terrororganistation ein. Mitte September hatte ein Kurdenfestival in Köln für Verärgerung in Ankara gesorgt, unter anderem weil viele Demonstranten Öcalan-Fahnen getragen hatten. Daraufhin war der deutsche Botschafter in der Türkei in das dortige Außenministerium zitiert worden.