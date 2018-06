Mehrere hundert Beschäftigte an den Düsseldorfer Uni-Kliniken haben die Arbeit niedergelegt.

Sie fordern Maßnahmen zur Entlastung des Personals. Der Streik soll bis morgen dauern, wenn in Düsseldorf die Gesundheitsminister der Länder zusammenkommen. Dann will die Gewerkschaft Verdi in der Landeshauptstadt eine Kundgebung veranstalten. Verdi verlangt eine Aufstockung des Personals in Krankenhäusern und Altenpflege-Einrichtungen. Zudem fordert die Gewerkschaft Sofortprogramme zur kurzfristigen Entlastung der Beschäftigten und eine bessere Bezahlung.

