Der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Fall des Berlin-Attentäters Amri tagt in Düsseldorf.

Im Mittelpunkt steht die Befragung von Innenminister Jäger. Der Ausschuss will klären, welche Kenntnisse die Ermittler über Amri besaßen und ob den Behörden Versäumnisse im Umgang mit dem Täter anzulasten sind.



Bundesinnenminister de Maizière hatte gestern vor dem Gremium gesagt, in dem Fall sei der Rechtsstaat "an seine Grenzen gegangen".