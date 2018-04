Vom Düsseldorfer Flughafen ist ein weiterer Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet.

Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Wieviele Menschen in der Maschine saßen sagte er nicht. Für den Abend war noch eine weitere Sammelabschiebung von Frankfurt am Main aus nach Afghanistan geplant.



Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl bezeichnete die Abschiebepraxis als unverantwortlich. Die Menschen erwarte in dem Land ein hohes Maß an Unsicherheit. Die deutschen Behörden blendeten jedoch die prekäre Sicherheitslage aus. Seit Dezember 2016 wurden laut Pro Asyl 198 Afghanen aus Deutschland abgeschoben, knapp die Hälfte aus Bayern.

