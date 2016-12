Duisburg/Oberhausen Terrorverdächtige Brüder sind wieder frei

Das Centro ist eins der größten Einkaufszentren in Europa. (Revierfoto)

Die wegen eines mutmaßlichen Anschlagsplans im Ruhrgebiet festgenommenen beiden Männer sind wieder frei.

Die beiden Brüder waren verdächtigt worden, einen Anschlag auf das Centro in Oberhausen geplant zu haben, eines der größten Einkaufszentren in Europa.



Wie die Polizei in Essen mitteilte, hat sich der Verdacht gegen die Männer trotz intensiver Ermittlungen nicht erhärtet. Es gebe auch keine Hinweise, dass von ihnen eine konkrete Gefahr ausgehe.