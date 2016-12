Duisburg Zwei Festnahmen wegen Anschlagsplänen

Das Centro ist eines der größten Einkaufszentren in Europa. (Revierfoto)

In Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags auf ein Einkaufszentrum in Oberhausen.

Ein Sprecher sagte, man prüfe, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen beteiligt gewesen seien. Es gebe aber keine Verbindung zum Hauptverdächtigen des Berliner Anschlages, Amri. Spezialeinheiten hatten in der Nacht in Duisburg zwei Männer festgenommen. Die 28- und 31-jährigen Brüder aus dem Kosovo stehen im Verdacht, einen Anschlag auf das "Centro" in Oberhausen geplant zu haben, eines der größten Einkaufszentren in Europa.