Nach Einschätzung des Duisburger Oberbürgermeisters Link haben die deutschen Behörden aus der Loveparade-Katastrophe vor sieben Jahren gelernt.

Der Umgang mit Sicherheitskonzepten für Großveranstaltungen werde seitdem sensibler gehandhabt, sagte der SPD-Politiker dem WDR-Radio. Link kritisierte zudem das Verhalten seines Vorgängers Sauerland nach der Duisburger Loveparade-Katastrophe. Dieses sei damals unselig und unwürdig gewesen. Inzwischen gebe es in der Stadtverwaltung eine bessere Diskussionskultur und mehr Transparenz in den Entscheidungsprozessen. Der Strafprozess zur Aufarbeitung der Katastrophe beginnt am 8. Dezember vor dem Landgericht Duisburg.



Am Nachmittag ist in Duisburg eine öffentliche Gedenkveranstaltung geplant. Sie findet in dem Tunnel statt, in dem es am 24. Juli 2010 zu einer Massenpanik gekommen war. Gestern Abend war bereits mit einem Gottesdienst und einer "Nacht der 1.000 Lichter" an die 21 Todesopfer erinnert worden.