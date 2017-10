Der stellvertretende Ministerpräsident von Sachsen, Dulig, hat Bedingungen für eine Wahl des CDU-Politikers Kretschmer zum neuen Regierungschef gestellt.

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, zunächst müsse geklärt werden, wie man Probleme lösen und einen neuen politischen Stil in Sachsen finden könne. Erst dann könne die SPD einer Wahl Kretschmers zum Ministerpräsidenten zustimmen.



Dulig forderte den bisherigen Landesgeneralsekretär der CDU auf, die "Chaostage in der CDU" zu beenden. Er wünsche sich eine klare Haltung der Christdemokraten in Sachsen für Mitmenschlichkeit und Anstand, sagte der SPD-Landesvorsitzende. Man habe ja in den vergangenen Jahren erlebt, welches Bild Sachsen auch durch fremdenfeindliche Übergriffe abgegeben habe. Ministerpräsident Tillich habe nach Zögern eine klare Haltung dazu gefunden, aber seine Partei sei ihm nicht gefolgt. Dulig sagte, er erwarte nun von Michael Kretschmer Klarheit und nicht die Fortsetzung "des Schlingerkurses, der anscheinend in der CDU vorherrscht."



Auch seine SPD müsse Konsequenzen aus dem Ergebnis der Bundestagswahl ziehen und könne nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, erklärte Dulig. Viele Menschen in Sachsen haben nach seiner Einschätzung die AfD auch als "Hilferuf" gewählt. Der Vertrauensverlust in Sachsen habe mit dem Staatsabbau in dem Bundesland zu tun. Dafür, dass es zu wenige Lehrer und Polizisten gebe, seien auch die Christdemokraten in Sachsen verantwortlich. Die aktuelle Landesregierung aus CDU und SPD sei nun im "Reparaturmodus", um dem bereits vor Jahren beschlossenen Personalabbau etwas entgegen zu setzen.



Sachsens Ministerpräsident Tillich hatte nach dem schwachen Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt für Dezember angekündigt. Am 24. September war seine Partei mit knappem Abstand zur AfD nur zweitstärkste Kraft geworden. Tillichs Nachfolger soll der bisherige Landesgeneralsekretär Kretschmer werden. Der Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag, Kupfer, sagte gestern im Deutschlandfunk, die CDU sei in den vergangenen Jahren nach links geschwenkt. Wenn man wieder in die Mitte wolle, sei es logisch, dass man ein Stück nach rechts rücken müsse.