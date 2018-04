Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hat zum zweiten Mal die syrische Stadt Duma besucht und Proben genommen.

Wie die OPCW mitteilt, werden auch diese Proben ins Labor der Organisation in den Niederlanden gebracht und dort analysiert. Die Experten sollen herausfinden, ob sich in Duma tatsächlich am 7. April ein Giftgasangriff ereignet hat. Die Mission hatte sich mehrfach verzögert. Während Russland dafür Sicherheitsbedenken geltend machte, äußerten westliche Länder die Befürchtung, dass in der verstrichenen Zeit Beweise beseitigt worden sein könnten.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.