Die Journalistin Dunja Hayali fordert eine Aufstockung der Mitarbeiter, die in den Medien die Social-Media-Accounts betreuen.

Hayali sagte im Deutschlandfunk, Verlage und Sender seien in dieser Hinsicht nicht gut aufgestellt und vernachlässigten ein wenig ihre Verantwortung. Auf Inhalte und auch den Hass müsse eingegangen werden, um dann mit Argumenten und Fakten weiterzumachen. Man brauche mehr geschulte Mitarbeiter, die sich mit den Themen auskennten, um inhaltlich debattieren zu können. "Das hinterlässt Spuren", sich täglich mehrere Stunden mit Hasskommentaren zu befassen, betonte Hayali. Sender und Verlage hätten gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Vorsorge- und Verantwortungspflicht.



"Weniger quatschen, mehr machen" sei ihr Motto, und dies gehe am besten, indem man sich vis-à-vis mit Menschen unterhalte, sich aber auch in den sozialen Netzwerken einmische. Das führe zwar dazu, dass man oftmals polarisiere, doch das gehöre eben dazu. Vor allem dann, wenn man sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetze, so Hayali.



Ihre Erfahrung sei, dass jedes Mal, wenn man ein Interview mit einem AfD-Politiker führe, ein gesteuerter Shitstorm beginne. Es seien wenige Accounts, die diesen Shitstorm betrieben - aber mit tausenfachen Kommentaren.



Dunja Hayali betont: "Hass und Hetze fallen nicht vom Himmel." Jeder sei selbst dafür verantwortlich, was sie oder er in den Sozialen Medien schreibe. Es sei wichtig, sich auch mit den Pöblern aueinanderzusetzen, aber jeder habe seine Schmerzgrenze. Sie selbst investiere sehr viel Zeit, habe aber den Eindruck, dass es sinnvoll sei. Sie halte Vorträge und diskutiere mit den Menschen, so dass die eigene Arbeit transparent würde. Dies schaffe Verständnis, was wiederum zu Vertrauen führe. Die "schwierigen Menschen" rufe sie auch gerne mal an.



Hayali sagte, jeder trage Verantwortung für das Zusammenleben, ob es das ehrenamtliche Engagement sei oder das in der Nachbarschaft. Immer nur mit dem Finger auf "die da oben" zu zeigen, also auf die Politik in Berlin, das sei ihr "zu einfach und zu schlicht".



Im vergangenen Jahr war ein Facebook-Eintrag von Dunja Hayali, mit dem die ZDF-Moderatorin auf einen aggressiven Internet-Pöbler reagiert hatte, entfernt worden. Später hatten sich sowohl Facebook als auch der Nutzer entschuldigt.