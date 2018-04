Die Bundespolizei ist mit einer Razzia gegen ein deutschlandweites Schleuser- und Zuhälternetzwerk vorgegangen.

Bei der Aktion wurden mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen und sieben Haftbefehle vollstreckt. Hauptbeschuldigte sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main eine 59 Jahre alte Frau und ihr 62 Jahre alter Lebensgefährte. Sie sollen insbesondere Transsexuelle in Thailand mit hohen Verdienstmöglichkeiten als Prostituierte nach Deutschland gelockt haben. Die Betroffenen seien über erschlichene Touristenvisa ins Land gekommen und hätten dann zumeist in Wohnungsbordellen gearbeitet. Ein Großteil der Einnahmen soll an die Hauptbeschuldigten gegangen sein. Sie wurden in Siegen festgenommen; Nordrhein-Westfalen war Schwerpunkt der Razzia.



Nach Angaben der Bundespolizei handelte es sich um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit ihrem Bestehen. Es seien weit über 1.500 Beamte im Einsatz gewesen. Auch die Spezialeinheit GSG 9 war daran beteiligt.

