Der Lyriker Durs Grünbein hat die Vorbehalte in Ostdeutschland gegen Flüchtlinge kritisiert.

Über den Zuzug aus anderen Erdteilen beklagten sich jetzt diejenigen, die selbst nach der Wende in die "Sozialsysteme des Westens" eingewandert seien, schreibt Grünbein in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung". Er bezog sich auf sein Dresdner Streitgespräch mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp. Tellkamp hatte behauptet, 95 Prozent der Flüchtlinge seien in die Sozialsysteme "eingewandert". Grünbein meinte, er fühle sich derzeit an die - Zitat - Mitläufer der Montagsdemos in der DDR erinnert und meinte wörtlich: "Als es kein Risiko mehr war, auf die Straße zu gehen, waren sie plötzlich alle dabei - und marschierten dem Begrüßungsgeld entgegen."

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.