Bei einem Sprengstoffanschlag in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten zahlreiche Menschen getötet worden.

Es habe zudem viele Verletzte gegeben, teilte die Syrische Beobachtungstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Die genaue Zahl der Opfer sei noch unklar. Den Angaben zufolge explodierte der Sprengsatz in der Stadt Deir as-Saur im Osten des Landes. Die Bombe war in einem Fahrzeug versteckt und wurde demnach inmitten einer großen Gruppe von Flüchtlingen gezündet. Die Beobachtungsstelle machte die IS-Terrormiliz für das Attentat verantwortlich. Sie hatte die Stadt lange kontrolliert, war aber kürzlich von der syrischen Armee und ihren Verbündeten von dort vertrieben worden.