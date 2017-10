Bei der Infrastruktur für Elektro-Autos liegt der Stadtstaat Hamburg im Bundesvergleich vorne.

Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft gibt es dort die höchste Dichte an Ladestationen. In der Hansestadt kommen 433 Ladepunkte auf eine Million Einwohner.

In Bayern sind es 195 und in Berlin 178. Am wenigsten Stromtankstellen finden sich in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes, Kapferer sagte, die Energiewirtschaft sei beim Ausbau der Ladeinfrastruktur massiv in Vorleistung gegangen. Die Automobilwirtschaft müsse nachziehen und E-Autos auf den Markt bringen, die durch Preis und Leistung eine breitere Käuferschicht ansprechen.