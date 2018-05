IT-Experten haben Sicherheitslücken in zwei gängigen Verschlüsselungs-Verfahren für E-Mails gefunden.

Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie in Bonn mitteilte, haben Forscher der Fachhochschule Münster, der Ruhr-Universität Bochum sowie der belgischen Universität Leuven die Behörde über die schwerwiegenden Schwachstellen in Kenntnis gesetzt. Konkret gehe es um die Verschlüsselungsstandards OpenPGP und S/MIME. Angreifer könnten unter Umständen Zugriff auf geheime Nachrichten bekommen. Allerdings seien für eine erfolgreiche Attacke mehrere Voraussetzungen notwendig. So müssten Hacker Zugriff auf die Verbindung zwischen Computer und Email-Server haben, der Anwender müsse zudem das Nachladen externer Inhalte erlauben. Dies ist derzeit, besonders bei mobilen Geräten, in der Regel standardmäßig voreingestellt. Die beiden Standards zur E-Mail-Verschlüsselung können nach Einschätzung des BSI weiter sicher eingesetzt werden, wenn sie korrekt konfiguriert werden.



Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.