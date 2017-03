Für die Klimaschutz-Aktion "Earth Hour" haben Menschen auf der ganzen Welt das Licht ausgeschaltet.

Unter anderem lagen das Opernhaus in Sydney, der Kreml in Moskau, der Eiffelturm in Paris und das Brandenburger Tor in Berlin fünf Minuten lang im Dunkeln. In Deutschland beteiligten sich insgesamt etwa 300 Städte, darunter Dresden, Köln und München. Auch die Bürger waren weltweit dazu aufgerufen, eine Stunde lang ihre Beleuchtung abzuschalten, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Die Aktion wird seit 2007 von der Umweltschutzorganisation WWF organisiert.