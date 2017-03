Als Zeichen für den Umweltschutz drehen heute weltweit Millionen Menschen für eine Stunde das Licht aus.

Die Aktion "Earth Hour", die zum elften Mal stattfindet, beginnt im Inselstaat Samoa um 7 Uhr 30 Mitteleuropäischer Zeit. Zudem nehmen erneut Bauwerke wie das Opernhaus in Sydney, der Moskauer Kreml und das New Yorker Empire State Building teil. In Deutschland schaltet das Brandenburger Tor in Berlin die Lichter aus, ebenso wie die Frauenkirche in Dresden.