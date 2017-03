Im Inselstaat Samoa ist am Abend die weltweite Aktion "Earth Hour" gestartet worden.

Als Zeichen für den Umweltschutz schalten viele Menschen für eine Stunde das Licht aus. Auch bekannte Bauwerke wie das Opernhaus in Sydney, der Eiffel-Turm in Paris oder das New Yorker Empire State Building bleiben für eine Stunde dunkel. In Deutschland wurden um 20 Uhr 30 unter anderem die Lichter am Brandenburger Tor in Berlin ausgeschaltet.